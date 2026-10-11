Если не чума, то что? Как умерла Дарья Шипилова из Иркутска. Неизвестные детали трагедии. Отдел расследований Царьграда выяснил, что первые признаки недомогания девушка почувствовала примерно за четыре дня до госпитализации.
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