Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым проводит День правовой помощи детям 19 ноября 2021 года

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым проводит День правовой помощи детям 19 ноября 2021 года

В рамках мероприятия в городах и районах Республики Крым будут созданы консультационные пункты для предоставления бесплатных консультаций граждан по вопросам прав детей, в работе которых примут участие территориальные органы МВД России, Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым, органы образования, труда и социальной защиты населения, нотариусы, адвокаты, представители Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", представители органов прокуратуры, Пенсионного фонда Республики Крым и Министерства юстиции Республики Крым.

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