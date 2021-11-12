Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым проводит День правовой помощи детям 19 ноября 2021 года

В рамках мероприятия в городах и районах Республики Крым будут созданы консультационные пункты для предоставления бесплатных консультаций граждан по вопросам прав детей, в работе которых примут участие территориальные органы МВД России, Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым, органы образования, труда и социальной защиты населения, нотариусы, адвокаты, представители Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", представители органов прокуратуры, Пенсионного фонда Республики Крым и Министерства юстиции Республики Крым.