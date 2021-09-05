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Принципиальной разницы между формулами Роттердам+ для угля, газа и бензина не существует – экс-глава НКРЭКУ

Подход к определению цен на бензин на АЗС, а также природного газа для населения полностью соответствует принципу формулы «Роттердам+», которая в 2016-2019 годах применялась для расчета цен на уголь Об этом заявил экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

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