Принципиальной разницы между формулами Роттердам+ для угля, газа и бензина не существует – экс-глава НКРЭКУ

Подход к определению цен на бензин на АЗС, а также природного газа для населения полностью соответствует принципу формулы «Роттердам+», которая в 2016-2019 годах применялась для расчета цен на уголь Об этом заявил экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.