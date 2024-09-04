Российский футбол «не блещет», но раскидывается миллионами евро

Кто-нибудь слышал о миллионах, направленных футбольными клубами на нужды фронта или помощь пострадавшим от наводнения, вторжения на территорию России в Курской области или в любой подобной ситуации? А вот тратить деньги, причем очень большие, на покупку иностранных легионеров — это, пожалуйста.