Африканский корпус прибавил в весе: «Ланцеты» летят по тылам сепаратистов Сахеля Россия прокладывает «дорогу жизни» через сердце Африки Пока западные аналитики с параноидальным упорством пытаются предсказать «уход» России из Африки, наша страна на самом деле демонстрирует не просто сохранение, а качественное усиление своего присутствия.