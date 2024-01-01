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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» попытается навязать борьбу, но «Зенит» останется чемпионом». Канчельскис об РПЛ

«Краснодар» попытается навязать борьбу, но «Зенит» останется чемпионом». Канчельскис об РПЛ

«Открытием года для меня стал «Краснодар». Долгое время там работали одни и те же тренеры. Посмотрим, как это открытие будет действовать дальше.

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