Три пути: аналитики предсказали развитие рынка видеоигр в России до 2030 года ...

Три пути: аналитики предсказали развитие рынка видеоигр в России до 2030 годаКонсалтинговая компания Strategy Partners при участии Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) провела исследование о рынке видеоигр в России.
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