В скверах, на бульварах и вдоль дорог всех восьми районов округа готовят цветники к весне. Специалисты завершат посадку до наступления холодов, чтобы луковицы успели укорениться и перезимовать в грунте.
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