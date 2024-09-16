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Петербургский дневник

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Эксперт Храпунова: злоумышленники стали использовать более сложные схемы обмана

Часто они состоят из двух или даже из трех этапов Телефонные мошенники стали использовать более сложные схемы обмана, которые могут состоять из двух или даже из трех этапов, рассказала РИА Новости куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

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