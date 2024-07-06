В Москве отправили под стражу военного комиссара Преображенского района

Причина ареста – взятка в крупном размере.Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и арестовал военного комиссара военного комиссариата Преображенского района ВАО Москвы Сергея Тригилева.
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