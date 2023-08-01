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«Монако» за 15 млн евро подписал Салису из «Саутгемптона». Контракт с защитником сборной Ганы – на 5 лет

Французский клуб подтвердил оформление трансфера и подписал 24-летним защитником контракт на пять лет.

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