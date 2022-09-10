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Всеобщее переселение в Сибирь

Всеобщее переселение в Сибирь

О футуристической статье в Time журналиста и почетного старшего научного сотрудника Лондонского глобального университета Гайи Винст, в которой рассказывается, что будет на нашей планете в ближайшие 50-80 лет, не написал, кажется, только ленивый.

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