Гаитяне подали в суд на Трампа после обвинений в поедании ими собак

Группа гаитян из Haitian Bridge Alliance (HBA) из Спрингфилда подала в суд на кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа и кандидата на пост вице-президента Джеймса Ди Вэнса после их недавних заявлений о том, что гаитянские иммигранты едят домашних животных.