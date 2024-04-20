Украина запустила полсотни боевых дронов по России. Есть жертвы

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 50 беспилотных летательных аппаратов над регионами России.
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