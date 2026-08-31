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Царьград

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Врач спасал жену от разъярённого лудомана. Его за это отправили в тюрьму

Врач спасал жену от разъярённого лудомана. Его за это отправили в тюрьму

Врач попытался спасти жену от разъярённого лудомана, который напал на семью. Теперь мужчина получил реальный срок, а его дело привлекло внимание Совета по правам человека: защитники считают, что обстоятельства самообороны могли быть оценены неправильно.

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