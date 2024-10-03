«Все должно быть в меру»: Путин высказался о патриотическом воспитании в школах и детсадах

В вопросах патриотического воспитания важно не допускать перегибов. Об этом в четверг, 3 октября на встрече с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования заявил президент страны Владимир Путин.
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