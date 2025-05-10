Занимайтесь своими странами.Давно пора войну в Европу перенести,это лучшее средство от санкций и наглости!

Aнатолий Райков

И как долго еврожопа со всей хохлоиной намерена возится,когда деньги закончатся?И перестанут снобжать хохлоину всяким железым хламом.У вас места не хватает для утилизации,весь хлам собрали по всему миру и по этому пичкают хохлоину как бездонную бочку.