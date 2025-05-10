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Татар-информ

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  • Ed
    Неужели наши клюнут на это блядство?Украина заявила о...
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    Жадность хохлоину погубит,а особенно Зелю,если он свою голову не включает. https://rutube.ru/video/a42d95910c5b4b5f6a...Лидеры Европы гро...
  • Aнатолий Райков
    И как долго еврожопа со всей хохлоиной намерена возится,когда деньги закончатся?И перестанут снобжать хохлоину всяким...Лидеры Европы гро...

Лидеры Европы грозят России санкциями в случае отказа от 30-дневного перемирия с Украиной

Лидеры Европы грозят России санкциями в случае отказа от 30-дневного перемирия с Украиной

Европейские лидеры совместно с США заявили о готовности ввести новые санкции против России, если Москва не примет условия Киева по предложенному 30-дневному перемирию.

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Комментарии
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Eduard
Занимайтесь своими странами.Давно пора войну в Европу перенести,это лучшее средство от санкций и наглости!
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12 час.
Aнатолий Райков
И как долго еврожопа со всей хохлоиной намерена возится,когда деньги закончатся?И перестанут снобжать хохлоину всяким железым хламом.У вас места не хватает для утилизации,весь хлам собрали по всему миру и по этому пичкают хохлоину как бездонную бочку.
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11 час.
Aнатолий Райков
Жадность хохлоину погубит,а особенно Зелю,если он свою голову не включает. https://rutube.ru/video/a42d95910c5b4b5f6ad3a5a9968218c3/?t=21&amp;r=plwd
Европа показала своё истинное лицо перед 9 Мая / События на ТВЦ
RUTUBE
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9 час.
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