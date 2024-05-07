Председатель Китая Си Цзиньпин совершил поездку в Париж. После переговоров с ним президент Франции попросил Си обеспечить перемирие между Москвой и Киевом на время Олимпиады.
Макрон попросил о перемирии. Си удачно съездил в Париж
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
О каком перемирии Китай воюет с Францией?
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13 час.
СЗ
Светлана Зуева
Он дурачок? Больше никакого перемирия! После одного такого перемирия сотни наших солдат ушли на небо....😥давить фашистов до последнего,и западнюков тоже!
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11 час.
И
Игорь
Иди ты нахуй, Макарон ебучий
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10 час.
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