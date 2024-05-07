Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 365 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Боцман
    Сытый голодного не разумеет. И расчёт ведёт от своего дохода . у думцев зарплата в месяц больше чем в 15 раз, чем у п...Михалков обратилс...
  • Grandad
    "В окопах Сталинграда", "Тишина", "Живые и мертвые" и другие, снятые  фронтовиками и их современниками.Названы самые люб...
  • Leon Dan
    Какая им еще почетная отставка? Им почетная посадка нужна. С конфискацией.Силуанову и Набиу...

Макрон попросил о перемирии. Си удачно съездил в Париж

Макрон попросил о перемирии. Си удачно съездил в Париж

Председатель Китая Си Цзиньпин совершил поездку в Париж. После переговоров с ним президент Франции попросил Си обеспечить перемирие между Москвой и Киевом на время Олимпиады.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВД
Вовладар Даров
О каком перемирии Китай воюет с Францией?
Ответить
13 час.
СЗ
Светлана Зуева
Он дурачок? Больше никакого перемирия! После одного такого перемирия сотни наших солдат ушли на небо....😥давить фашистов до последнего,и западнюков тоже!
Ответить
11 час.
И
Игорь
Иди ты нахуй, Макарон ебучий
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх