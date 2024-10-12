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Zero Hedge

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Nearly 3 Million Americans Have Voted So Far. Here's What We Know.

Nearly 3 Million Americans Have Voted So Far. Here's What We Know.

Nearly 3 Million Americans Have Voted So Far. Here's What We Know. Authored by Jack Phillips via The Epoch Times (emphasis ours), Nearly 3 million Americans have cast early ballots either in person or by mail with under four weeks to go until Election Day, an election tracking site shows.

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