Nearly 3 Million Americans Have Voted So Far. Here's What We Know. Authored by Jack Phillips via The Epoch Times (emphasis ours), Nearly 3 million Americans have cast early ballots either in person or by mail with under four weeks to go until Election Day, an election tracking site shows.
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