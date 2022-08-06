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Загитова о посещении матча «Сочи» – «Авангард»: «Стартовое вбрасывание – такой адреналин. Крутые впечатления!»

Загитова о посещении матча «Сочи» – «Авангард»: «Стартовое вбрасывание – такой адреналин. Крутые впечатления!»

Алина Загитова поделилась эмоциями от матча «Сочи» – «Авангард». Олимпийская чемпионка по фигурному катанию сделала стартовое вбрасывание перед началом матча Sochi Hockey Open.

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