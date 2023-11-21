ХАМАС нанёс свой самый мощный ракетный удар по столице Израиля

Ракеты ХАМАС массово атаковали Израиль - сообщается о взрывах в нескольких израильских городахВ понедельник, 20 ноября, по израильскому городу Тель-Авив был нанесён самый мощный удар со стороны палестинского движения ХАМАС с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября.