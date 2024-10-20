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Царьград

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Onet: На фоне поражений в Донбассе в ВСУ царит депрессия и апатия

Onet: На фоне поражений в Донбассе в ВСУ царит депрессия и апатия

Польский журналист Марцин Вирвал совершил очередную командировку на фронт, после чего описал свои ощущения от увиденного.

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