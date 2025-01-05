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Картина дня. Финансы

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Фицо: Из-за остановки транзита российского газа через Украину проблемы ожидают ЕС, а не Россию

Фицо: Из-за остановки транзита российского газа через Украину проблемы ожидают ЕС, а не Россию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что прекращение транзита российского газа в Европу через территорию Украины окажет значительное влияние на страны Европейского союза, однако не на Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

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