Фицо: Из-за остановки транзита российского газа через Украину проблемы ожидают ЕС, а не Россию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что прекращение транзита российского газа в Европу через территорию Украины окажет значительное влияние на страны Европейского союза, однако не на Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
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