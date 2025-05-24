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Недавнее открытие канадскими палеонтологами новой окаменелости Mosura fentoni погрузило нас в самую гущу тайн кембрийской морской фауны — времени, когда жизнь на Земле развивалась ошеломляющими темпами

﻿﻿. Хищник возрастом 506 миллионов лет, обнаруженный в знаменитых сланцах Берджесс в Канаде, был удивительно сложным существом, которое, несмотря на свои крошечные размеры, произвело революцию в наших представлениях о первых членистоногих.

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