Зеленский заплатил США за поддержку атаки на Курск: только что он продал американцам все недра Украины

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS.Вчера 33K прочитали Это просто потрясающе! Я про то, как верхушка узурпаторского режима "жалкого и просроченного" Зеленского уже кинулась пиариться и отчитываться за вторжение в Курскую область перед своими хозяевами.