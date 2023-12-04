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Свежие комментарии

Смотрите выше: 6 звезд, которые сделали операцию по уменьшению груди

Смотрите выше: 6 звезд, которые сделали операцию по уменьшению груди

Наверное, во всем мире нет ни одной женщины, которая довольна всем. Брюнетки завидуют блондинкам, курчавые скупают выпрямители для волос, а уж про востребованность хирургических манипуляций с объемом груди и говорить нечего.

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