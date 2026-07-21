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Газета.ру

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Депутат Затулин: БПЛА атаковал район храма в Сочи, где нет военных целей

Депутат Затулин: БПЛА атаковал район храма в Сочи, где нет военных целей

Депутат Госдумы от Сочинского округа, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил агентству ТАСС об атаке беспилотников на центральную часть Сочи, где нет военных целей.

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