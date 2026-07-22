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"It's Absolutely Shameful": 19 Ridiculous Standards That Have Become "Normal" In Society, Even Though They're Extremely Messed Up

"It's Absolutely Shameful": 19 Ridiculous Standards That Have Become "Normal" In Society, Even Though They're Extremely Messed Up

"The constant never-ceasing surveillance — anybody can film anyone any time and post it. I'm afraid to go outside without my face completely covered with a veil now, just to preserve what little privacy I have left!"View Entire Post ›.

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