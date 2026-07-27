Политолог Станкевич о захвате танкеров: «Лед в Ла-Манше тронулся»

Эскалация военного противостояния на Украине достигла той "точки невозврата", когда стали топить суда стран перевозящих грузы, но напрямую не вовлечённых в конфликт. Следовательно пресечь "пиратство" с защитой своих грузов также стало возможным, с демонстрацией вооружения на торговых судах.

Александр Першин

Вы правы . Это тот Станкевич , который в августе 1991 года на глазах сотен сотрудников КГБ снес с постамента памятник Железному Феликсу .И не один из них не вышел в защиту памятника человеку портрет которого висел в каждом кабинете смотрящих на снос из окон дома напротив . Защитники конституционного строя страны . Сдали страну без единого выстрела .