Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Политолог Станкевич о захвате танкеров: «Лед в Ла-Манше тронулся»

Политолог Станкевич о захвате танкеров: «Лед в Ла-Манше тронулся»

ФедералПресс Танкеры с российской нефтью нашли способ проходить европейский пролив.

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Комментарии
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Андрей ПандовРихтер
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1 м.
Игорь Кузнецов
Эскалация военного противостояния на Украине достигла той &quot;точки невозврата&quot;, когда стали топить суда стран перевозящих грузы, но напрямую не вовлечённых в конфликт. Следовательно пресечь &quot;пиратство&quot; с защитой своих грузов также стало возможным, с демонстрацией вооружения на торговых судах.
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1 м.
Александр Першин
Вы правы . Это тот Станкевич , который в августе 1991 года на глазах сотен сотрудников КГБ снес с постамента памятник Железному Феликсу .И не один из них не вышел в защиту  памятника человеку портрет которого висел в каждом кабинете  смотрящих на снос из окон дома напротив . Защитники конституционного строя страны . Сдали страну без единого выстрела .
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3 н.