Как почистить хромированные детали автомобиля – различные способы восстановления внешнего вида в домашних условиях

Хромированные детали появились вместе с первыми автомобилями и применяются сейчас. Они придают машине изысканность и красоту, но, к сожалению, не могут устоять перед временем и агрессивной внешней средой.
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