Застраховать жилье в "Росгосстрахе" можно при оплате услуг ЖКХ на почте

Оформить месячный полис страхования жилья и гражданской ответственности от компании «Росгосстрах» могут теперь российские собственники недвижимости при оплате коммунальных услуг в отделениях Почты России.
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