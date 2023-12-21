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Застраховать жилье в "Росгосстрахе" можно при оплате услуг ЖКХ на почте

Застраховать жилье в "Росгосстрахе" можно при оплате услуг ЖКХ на почте

Оформить месячный полис страхования жилья и гражданской ответственности от компании «Росгосстрах» могут теперь российские собственники недвижимости при оплате коммунальных услуг в отделениях Почты России.

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