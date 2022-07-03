Роналду хочет уйти из «МЮ» из-за отсутствия трансферов – он не чувствует амбиций. Проблем с тен Хагом у него нет

Стало известно, почему Криштиану Роналду хочет уйти из «Манчестер Юнайтед». Португалец действительно хочет сменить клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо, ссылаясь на источники, близкие к футболисту, его агенту Жорже Мендешу и семье Роналду.