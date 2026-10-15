МОСКВА, 15 октября, ФедералПресс. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил пересмотреть содержание некоторых школьных дисциплин, в том числе математики, физики и химии.