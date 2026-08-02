Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 901 подписчик

«Поговорили по понятиям»: в Екатеринбурге избили и довели до инфаркта учёного РАН

«Поговорили по понятиям»: в Екатеринбурге избили и довели до инфаркта учёного РАН

Скоропостижная смерть учёного РАН Никиты Зезина в Екатеринбурге вызвала достаточно широкий общественный резонанс, поскольку, как выяснилось, за несколько дней до смерти ученый был избит родителями малолетних детей, ездивших на квадроциклах по полям, которые решили поговорить с ним «по понятиям».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии