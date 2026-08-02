«Поговорили по понятиям»: в Екатеринбурге избили и довели до инфаркта учёного РАН

Скоропостижная смерть учёного РАН Никиты Зезина в Екатеринбурге вызвала достаточно широкий общественный резонанс, поскольку, как выяснилось, за несколько дней до смерти ученый был избит родителями малолетних детей, ездивших на квадроциклах по полям, которые решили поговорить с ним «по понятиям».