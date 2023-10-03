В США высказались о применении ВСУ кассетных бомб против населения

В США ничего не знают о применении кассетных снарядов ВСУ для обстрела территории России. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что украинская армия использует бомбы, произведенные в Америке, «правильным образом».