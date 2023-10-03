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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В США высказались о применении ВСУ кассетных бомб против населения

В США ничего не знают о применении кассетных снарядов ВСУ для обстрела территории России. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что украинская армия использует бомбы, произведенные в Америке, «правильным образом».

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