Закон о мобилизации может стать приговором нацистскому режиму Внесенный бандеровским кабмином в ВРУ законопроект о мобилизации затевался как многоходовочка, которая позволила бы не только пополнить серьезно поредевшие ряды ВСУ, но и «подставить» Залужного.
Украина уходит в подполье
Комментарии
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Иван Захава
" ... фактический приговор нацистскому режиму ...." ЭТО НЕ РЕЖИМ, ЭТО СБОРИЩЕ НАСТОЯЩИХ ХОХЛОВ! Так что получите и распишитесь!
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1 д.
АА
Алекс Архипов
Украина не нужна никому, в том числе и тем, кто считает себя украинцами. Она нужна только бандеровцам и немножко англосаксам, как анти-Россия.
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9 час.
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