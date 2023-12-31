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Заноза

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Украина уходит в подполье

Украина уходит в подполье

Закон о мобилизации может стать приговором нацистскому режиму Внесенный бандеровским кабмином в ВРУ законопроект о мобилизации затевался как многоходовочка, которая позволила бы не только пополнить серьезно поредевшие ряды ВСУ, но и «подставить» Залужного.

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Комментарии
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Иван Захава
&quot; ... фактический приговор нацистскому режиму ....&quot; ЭТО НЕ РЕЖИМ, ЭТО СБОРИЩЕ НАСТОЯЩИХ ХОХЛОВ! Так что получите и распишитесь!
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1 д.
АА
Алекс Архипов
Украина не нужна никому, в том числе и тем, кто считает себя украинцами. Она нужна только бандеровцам и немножко англосаксам, как анти-Россия.
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9 час.

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