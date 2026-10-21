ИРКУТСК, 21 октября, ФедералПресс. В трех избирательных округах Иркутска – № 10, 24 и 31 – подходит к завершению благоустройство дворовых территорий и спортивных объектов.
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