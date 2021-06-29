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Большие надежды возлагаются Китаем на недавно открывшийся аэропорт Чэнду

Чэнду стал третьим китайским городом, в котором на этой неделе функционируют два крупных аэропорта, наряду с Пекином и Шанхаем, и власти намерены превратить новый аэропорт в крупный транспортный узел в менее развитых внутренних районах страны.

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