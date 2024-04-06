Анастасия Волочкова опять поругалась с дочкой

Дочь Насти Ариадна уже давно переехала от неё к отцу, но при этом, окончательно связь с матерью не теряла Сама Анастасия регулярно на дочь жаловалась, показывала в телепередачах, как та не отвечает на её звонки, рассказывала, что её попросили не приходить на «выпускной» и так далее.