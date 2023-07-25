Грудь раздора. Откровения певицы Славы всколыхнули российский шоу-бизнес

Девушка посетовала, что «звездный» хирург испортил ей грудь, тот в ответ устроил медийную атакуПевица Слава, пожалуй, одна из немногих знаменитостей в российском шоу-бизнесе, кто в открытую заявил о серии пластических операций у «звездного» хирурга Тимура Хайдарова, одна из которых, к сожалению, закончилась неудачно.
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