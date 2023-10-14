5 опасных мифов и стереотипов о девственности, в которые пора уже перестать верить

5 опасных мифов и стереотипов о девственности, в которые пора уже перестать веритьПервый секс — это больно и кроваво«Вынос чести», «японский флаг» или «красные яблоки» — так в разных патриархальных странах называют традицию демонстрировать простынь после первой брачной ночи молодоженов.