Тайские военные усилили патрулирование у Мьянмы, где идут бои

Военные Таиланда усилили меры безопасности в западном городе Мае Сота, граничащем с Мьянмой. В этой стране повстанцы, выступающие против хунты, продолжают сражаться с ослабленными военными, потерпевшими ряд поражений в приграничных районах.
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