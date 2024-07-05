Невестка певицы Кристины Орбакайте опубликовала своё видео в кроп-топе

Никита Пресняков, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, опубликовал на своей странице в соцсети видеоролик про свою супругу Алену Краснову, чтобы, видимо, и другие представители сильного пола могли оценить её женские достоинства.
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