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На Украине сочли невыгодной сделку с США по редкоземельным металлам

На Украине сочли невыгодной сделку с США по редкоземельным металлам

Иван Высочинский/ТАСС Украине категорически невыгодна сделка с США по редкоземельным металлам. Но Киеву придется подписать соглашение, считает украинский политолог Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу UkrLife.

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