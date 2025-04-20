На Украине сочли невыгодной сделку с США по редкоземельным металлам

Иван Высочинский/ТАСС Украине категорически невыгодна сделка с США по редкоземельным металлам. Но Киеву придется подписать соглашение, считает украинский политолог Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу UkrLife.
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