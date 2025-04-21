В Британии рассказали о скором заключении крупной торговой сделки Стармера с ЕС

Британский премьер-министр Кир Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с Евросоюзом (ЕС), которая позволит британским оружейным компаниям продавать европейским союзникам оружие на миллиарды фунтов стерлингов.
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