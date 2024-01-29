Бритни Спирс извинилась перед Джастином Тимберлейком за откровения об аборте

Американская певица Бритни Спирс публично извинилась перед своим бывшим возлюбленным, исполнителем Джастином Тимберлейком, за то, что откровенно рассказала об их личной жизни в свои мемуарах «Женщина во мне».
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