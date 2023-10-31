День Учителя в детском саду.

У воспитателя нелегкая работа-О детках постоянная забота.Как их одеть и вкусно накормить, Во что играть, занятие предложить?Какую песню спеть, чтоб глазки закрывались, И что сказать, чтоб детки улыбались.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии