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Мишустин: русская экономика нуждается в поддержке для продолжения роста

Мишустин: русская экономика нуждается в поддержке для продолжения роста

Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул важность поддержания роста экономики. На совещании с вице-премьерами обсуждались меры по повышению устойчивости финансового сектора.

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