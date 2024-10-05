Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Минутка занимательной зоологии. Квадробоберы...

Минутка занимательной зоологии. Квадробоберы...

Знаю-знаю, правильно «квадроберы», но так устроен языковой аппарат добрых русских людей. По личным наблюдениям – каждый первый спотыкается на чужеродной словесной конструкции, предпочитая нечто более комфортное.

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Комментарии
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Николай Агащас
А как, насчёт, пугануть стерилизацией? Нет, не мелкоту, а их родителей.
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17 час.

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