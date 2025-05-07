Перешедший на сторону России солдат ВСУ начал эвакуировать стариков

Перешедший на сторону России боец Арчи рассказал об эвакуации стариков Перешедший на сторону России боец с позывным Арчи из российского добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал об эвакуации стариков из обстреливаемых городов.
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