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Перешедший на сторону России солдат ВСУ начал эвакуировать стариков

Перешедший на сторону России солдат ВСУ начал эвакуировать стариков

Перешедший на сторону России боец Арчи рассказал об эвакуации стариков Перешедший на сторону России боец с позывным Арчи из российского добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал об эвакуации стариков из обстреливаемых городов.

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